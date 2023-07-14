Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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Bayrampaşa'da bir apartman dairesinde Hakan Öztürk tarafından öldürülen Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Muhammed Nuh Kasadar, Fatih Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için art arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.