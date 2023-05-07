Muhammed Yakut’a kırmızı bülten

Haberin Devamı

Sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı öne sürülen Muhammed Yakut hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Muhammed Yakut’a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımında bulunduğu, Yakut’un video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen sürülen Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar geçen günlerde tutuklanmıştı. .



BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ



Savcılık, Muhammed Yakut hakkında “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yakut hakkında düzenlenen kırmızı bülten formu da bakanlığa gönderildi.