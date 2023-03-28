Muhalefette ‘İnce’ denklem

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanı aday listesini 31 Mart Cuma günü kesinleştirecek olması nedeniyle zamanla yarışa dönüşen süreçte muhalefetten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik ‘çekil’ baskısı artıyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bu hafta içinde İnce’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bugün Konya’da olacak Kılıçdaroğlu’nun yoğun programı nedeniyle İnce görüşmesinin henüz takvimlendirilemediği belirtilirken görüşmede, ziyaret ettiği diğer partilerde olduğu gibi adaylığına destek isteyeceği vurgulanıyor.

‘ÇEKİL’ Mİ DİYECEK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da dün Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi ziyaretine ilişkin, “Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek ve gündemi de diğer partilerle yapılan gündemden farklı olmayacak” dedi. Kulislerde, “Destek talebi doğal olarak kendisinin çekilmesi önerisini de içerir” değerlendirmesi yapıldı.

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İNCE’NİN SİNYALLERİ

İnce cephesinden ise bu konuda farklı sinyaller geliyor. Örneğin geçen hafta katıldığı bir televizyon yayınında, adaylığı döneminde eski partisinden yeterince destek alamadığı eleştirileri için, “Haklı da olabilir, eksik kusur da olabilir” diyen Kılıçdaroğlu’na, yayın sırasında sosyal medya hesabından, “100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, Genel Başkanımdır. Görüşme teklifini kabul eder, orada söyleyeceği sözleri memnuniyetle dinlerim” mesajını gönderdi. Kılıçdaroğlu da bu mesaja, “Teşekkür ederiz, son derece makul bir görüş” diye karşılık verdi. Bu pozitif mesajlar, ‘çekilebilir’ yorumlarına ön açarken İnce’den dün gelen, “Biz Türkiye’deki yeni bir yol, üçüncü bir yol olmak istiyoruz” mesajı ise tam tersi değerlendirmelere neden oldu.

EĞER ÇEKİLİRSE...

Bütün bu karışık sinyaller nedeniyle alacağı tutum bu seçimlerin en önemli bilmecelerinden birine dönüşen İnce’nin çekilmesi halinde, çekileceği tarih de önem kazanacak. YSK’nın cumhurbaşkanı adaylıklarını kesinleştireceği cuma gününe kadar çekilmesi halinde, adı listede yer almayacağı için ortada bir sorun kalmayacak. Ama cumadan sonra çekilirse seçim uzmanlarına göre, bir ilk yaşanacak. Çünkü, YSK listeleri kesinleşecek, bu durumda çekilen adayın ismi listede yer alacak mı silinecek mi sorusu gündeme gelecek. Seçim uzmanları, “2014 ve 2018’de böyle bir olay yaşanmadı. O nedenle bu sorunun yanıtı şu anda yok” dedi. Çekilen adayın isminin listede olmasının seçmende kafa karışıklığına yol açacağına dikkat çekiliyor.

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KAMPANYASINI İKİ VİDEO İLE BAŞLATTI

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını dün akşam yayınladığı iki seçim videosuyla resmen başlattı. Kılıçdaroğlu, “Sana söz baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek” mesajını vererek özetle şöyle dedi: Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye. Sana söz, bu güzel ülkenin insanları yeniden hayal kurabilsinler diye geliyoruz. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.”(ANKARA)

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PERİNÇEK 100 BİN İMZAYI BULAMADI

- Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için gerekli olan 100 bin imza maratonu dün sona erdi. 22 Mart’ta başlayan süreçte, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, 100 bin imzayı geçerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte aday olmaya hak kazandı. Diğer 8 aday ise, dün saat 20.00’a kadar 100 bin imza barajını geçemedi. Seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart’ta ilan edilecek.

YSK verilerine göre dün saat 20.00 itibariyle imza sayıları ise şöyle:

◊ Muharrem İnce: 114 bin 661

◊ Sinan Oğan: 111 bin 508

◊ Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Adaylıktan çekildi)

◊ Doğu Perinçek: 27 bin 61

◊ Yakup Türkal: 3 bin 137

◊ Erkan Trükten: 2 bin 589

◊ Tevfik Ahmet Özal: 1544

◊ İrfan Uzun: 1263

◊ Halil Murat Ünver: 538

◊ Hilmi Özden: 478

◊ Davut Turan: 122

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Öte yandan İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz dilekçesi verdi.