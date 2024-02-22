'Muhalefetin hali trajikomik' Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN, 2028'de hava envanterimize katılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Eksikleri tamamlayacağız. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız vatandaşlarımız varsa mutlaka onlara ulaşacağız. Ülkemize dair hayallarimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanları da muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla koşturarak Denizli'de hak ettiğimiz ve arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Ülkemizi 21 yılda nasıl kalkınama atılımlarıyla buluşturduysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

"HOROZ DÖVÜŞÜNDEN BETER HALDELER"

Muhalefetin hali trajikomik. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır lafları söylemekten çekinmiyorlar. 9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar.

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Bunların ülkeye eser kazandırmak ve hizmet etmek için en küçük dertleri yok. Amaçları siyaset çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti her işe takoz koymak sanıyorlar. Doğru olan hayırlı işlere destek vermek yanlış işlere karşı çıkmaktır. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin tam da durumu böyle. Biz kendi işimize bakıyoruz.

"SAVUNMA SANAYİNİN HEDEFİ EN ÜST LİG"

Şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz en önemli ayaklarından biri savunma sanayi ve teknolojide en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu alanda sürekli kendimizi geliştiriyor. Son 1 sene içinde hava, kara, deniz platformlarında onlarca projeyi resmen hizmete aldık. Göreve geldiğimizden bugüne yerli üretimin payını %80’ler seviyesine çıkardık. Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere ihracat yapıyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA, AKINCI en son KAAN’ımız çıktı. Ama bir de bizim çok önemli bir adımımız var. Bir de Kızılelma'mız var. ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açtık, açıyoruz.

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"KAAN 2028'DE ENVANTERE KATILACAK"

5. Nesil Savaş uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 15 yıllık çalışmanın başarısı olan KAAN önemli bir testle kritik eşiği aştı. 2028'de hava envanterimize katılmasını planlıyoruz. Ne derseniz deyin, yaptık gökyüzüyle buluşturduk. Kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın kulak arkası yapsınlar, biz bunları ciddiye almayacağız.

Bunlar Türkiye’de güya yıllarca siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Şimdi Ankara’da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.

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İçinde 21 ambulansın 2380 kolluk yardım görevlimiz Mısır’ın limanına vardı. Daha nice görünür görünmez yardımlarımızla mazlumlara kol kanat çıkıyoruz.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"

Depremin 1. Yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Deprem bölgesi için tüm bu işleri yaparken diğer şehirlerimizi de ihmal etmiyoruz.

"ENFLASYON YIL SONU HIZLA DÜŞECEK"

2024 yılı için asgari ücretlilerimize, emeklilerimize, kamu görevlilerimize enflasyonun üzerinde zam yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle inşallah daha rahat nefes alacağız.

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Verdiğimiz her sözün önce altyapısını kuruyor, sonra da size taahhüdümüzü belirtiyoruz. Denizli'ye bugüne kadar 110 milyar dolar yatırım yaptık. 4 280 adet yeni derslik inşa ettik. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza 4.3 milyar TL kaynakla destek olduk. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1911 konutun inşası sürüyor. Akbaş barajındaki yatımı içme suyu projesinin bitmesiyle tamamladık. Gerçek Belediyecilik programımızla Denizli’ye daha çok eser ve hizmet kazandıracağız.