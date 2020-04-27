Muhafazakar Ne Demek? Muhafazakar Nedir? Muhafazakar Tdk Kelime Anlamı

Muhafazakar Arapça kökenli kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Yerleşik olarak Türkçe içerisinde hak arasında oldukça fazla değerlendirilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında muhafazakar kelimesinin karşılığı ‘tutucu’ olarak öne çıkıyor.

Muhafazakar Ne Demek?

Türkçede sıfat anlamı üzerinden kullanılan muhafazakar kelimesi ‘tutucu’ şeklinde nitelendirilmektedir. Bu kelime kişinin hem fiziksel hem de düşünce yapısı açısından tutucu olduğunu anlatan bir yapı olduğunu dile getirmek mümkün. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Yeni prens halk hürriyetleri aleyhinde idi ve muhafazakarlara dayanıyordu.’’ F. R. Atay

Burada anlatılmak istenen tutucu bir davranış içerisinde olan kimselerin yanında olduğunun gösterilmesidir.

Muhafazakar Nedir?

Genel olarak muhafazakar kelimesinin sözlük anlamı her ne kadar ‘tutucu’ biçiminde bilinse dahi, günlük yaşamda farklı alanlar için kullanılabilmektedir. Dini yaşam tarzına daha yatkın olan kişilere muhafazakar denebilmektedir.

Bu durum fiziksel ve aynı zamanda zihinsel olarak da öne çıkıyor. Diğer taraftan siyasi görüş üzerinde kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda tek başına ya da farklı cümleler ile kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Amaca uygun olarak gündelik yaşam içerisinde değişik konular üzerine değerlendirilebilir.