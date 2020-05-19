Muğlak Ne Demek? Muğlak Etmek Nedir? Muğlak Tdk Kelime Anlamı

Herhangi bir durum karşısında olayı anlatmak amaçlı kullanılan muğlak kelimesinin TDK üzerinden anlamı, ‘Karışık, çapraşık, anlaşılması zor ve anlaşılmaz’ şeklinde ifade bulunmaktadır. Yani herhangi bir durum ya da olayın karmaşık bir halde olduğunu anlatan sözcüktür.

Muğlak Ne Demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman muğlak, ‘anlaşılması zor olan ya da anlaşılmaz’ ifadeler üzerinden karşılık bulmaktadır. Bu durum herhangi bir söz, iş ya da konu üzerinden ele alınabilmektedir.

‘’Olay çok muğlakta kaldı.’’

Bu cümlede de anlatıldığı gibi herhangi bir olayın karmaşık bir hale geldiğini ve anlaşılmaz noktaya ulaştığını dile getirmektedir.

Muğlak Nedir?

TDK açısından ele alındığı zaman muğlak kelimesi anlaşılmaz ya da anlaşılması güç bir durumu göstermektedir. Herhangi bir konu ya da olayın karmaşık ve çapraşık hale geldiğini anlatır. Diğer bir deyişle sonucu ya da nasıl biteceği noktasında durumun havada asılı kaldığını anlatır. Olay ya da konu ve söz karşısında cevabın bulunmadığını gösteren bir unsur olarak da ele alınmaktadır.

‘’Muğlak durumları hiç sevmem ve hemen çözülmesini isterim.’’

Özellikle yapılan herhangi bir iş konusunda muğlak kelimesi gündelik yaşamda sıkça kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş muğlak sözcüğünü, günlük yaşamda kullanabilirsiniz.