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Muğla'daki yat yarışlarında kalp krizi geçiren kaptan hayatını kaybetti

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#Muğla#Marmaris#Mustafa Erol
Muğladaki yat yarışlarında kalp krizi geçiren kaptan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 13:10

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nda mücadele eden Nova Takımı'nın Kaptanı Mustafa Erol, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yarış sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın son etabı, Muğla'nın Marmaris ilçesinden start aldı. Başlama noktasından yelken açan sporcular, yaklaşık 20 saatlik yarışın ardından Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarına ulaştı. 'Nova' isimli teknede yarışan kaptan Mustafa Erol, Sömbeki Adası açıklarında dün akşam saat 21.30 sıralarında fenalaştı. Erol, Sahil Güvenlik botu ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erol'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğladaki yat yarışlarında kalp krizi geçiren kaptan hayatını kaybetti

Nova Takımı ise olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"28 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz Muğla etabının son yarışı sırasında Nova takımının kaptanı olan, değerli arkadaşımız Mustafa Erol’un gece saat 21.30 civarında Sömbeki Adası'nın güneyinde kalp krizi geçirdiğini; başta takım arkadaşlarının, Sahil Güvenlik ekiplerinin ve 112 personelinin insanüstü gayretlerine rağmen vefat ettiğini üzüntüyle duyurmak zorundayız. Bu trajik olay karşısında tüm kulüp yönetimi, sporcu arkadaşlarımız ve yarış komitemiz olarak büyük bir üzüntü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet. Erol ailesine, yakınlarına sevdiklerine ve tüm camiamıza en derin taziyelerimizi iletiyoruz." 

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#Muğla#Marmaris#Mustafa Erol

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