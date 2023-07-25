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Muğla'daki yangının sebebi sigara izmariti çıktı... Şüpheli tutuklandı

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#Muğla#Seydikemer#Orman Yangını
Muğladaki yangının sebebi sigara izmariti çıktı... Şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 09:56

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki makilikte çıkıp, bozuk ormana sıçrayan, 9 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan İsmail Akkaya (22), tutuklandı. Yangının Akkaya'nın attığı sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

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Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'ndeki makilikte, 23 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel alevlere müdahale etti.

Muğladaki yangının sebebi sigara izmariti çıktı... Şüpheli tutuklandı

Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler de destek verdi. Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat sonra, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

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Muğladaki yangının sebebi sigara izmariti çıktı... Şüpheli tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardığı şüphesiyle İsmail Akkaya gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangının atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

Muğladaki yangının sebebi sigara izmariti çıktı... Şüpheli tutuklandı

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#Muğla#Seydikemer#Orman Yangını