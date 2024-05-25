Muğla'daki vahşet! Hanife Yılmaz'ı benzin döküp yakarak öldürmüştü... Katilin ifadesi ortaya çıktı

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Olay, 19 Mayıs saat 22.00 sıralarında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. Oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bulut, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şişede bulunan benzini iddiaya göre kadının üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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"ANNEMİN YANIŞINI GÜLÜMSEYEREK İZLİYORDU"

Polisin ifadesine başvurduğu Hasan Bulut, Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu ileri sürdü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın ifadesine başvurdu.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Halil A.'nın, "Olay günü evimizde oturduğumuz sırada bahçede üvey babam ile annem tartıştı. Üvey babam anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanar vaziyette gördük. Üvey babam annemin yanışını gülümseyerek izliyordu. Komşularımızın yardımı ile alevi söndürdük. Hasan Bulut bizi ölümle tehdit ederek korkuttuğu için gerçeği sakladık" dediği belirtildi.

"BENİ SUÇLU GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Hasan Bulut'un savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bulut'un ifadesinde, "Her ne kadar ilk ifademde markete gittiğimi döndüğümde evde yangın olduğunu ve eşimin yandığını gördüğümü söylemiş olsam da ilk anda telaşlandığım ve korktuğum için bu şekilde beyan vermiştim. Bu beyanım doğru değildir. İkinci beyanımda söylediğim gibi eşimle evin bahçesinde kavga ettik. Daha sonra eşim bahçede bulunan plastik şişedeki motor için kullanılan benzini üzerine döktü, sol elinde bulunan çakmağı bir anda yaktı. O anda ateşi görünce geri çekildim. Bu yüzden vücudumda hiçbir yanık izi olmamıştır. Tanık beyanlarının hiçbirini kabul etmiyorum, eşimin çocuklarını yalan beyan vermeleri için tehdit etmedim. Telefonda konuştuğumuz Fatma isimli arkadaşımıza 'Eşim kendini benzinle yaktı' dedim. Kesinlikle 'Soba yakarken yanlışlıkla yandı' demedim. Zaten soba atıl duruyor. Üzerinde çiçek saksıları vardır. Yakılıp kullanılması mümkün değildir. Üvey çocuklarım ve eşimin arkadaşlarının, olaya çok üzüldükleri için beni suçlu göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Yakarak öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum tutuksuz yargılanmak istiyorum" dediği belirtildi.