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Muğla'daki kaza sonrası Berkay, yaşama tutunamadı

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#Muğla#Trafik#Kaza
Muğladaki kaza sonrası Berkay, yaşama tutunamadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 15:24

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, karşı yönden gelen kuzeni Gürkan Kıvrak (21) yönetimindeki traktörün römorkuna yandan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Berkay Kıvrak (19), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Kaza, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi 144 Sokak'ta önceki gün meydana geldi. Berkay Kıvrak yönetimindeki 48 AGR 637 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen ve amcasının oğlu olduğu öğrenilen Gürkan Kıvrak yönetimindeki 48 ADS 877 plakalı traktörün römorkuna yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin kasksız sürücüsü Berkay Kıvrak, yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Kıvrak, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren Berkay Kıvrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla#Trafik#Kaza

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