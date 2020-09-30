MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı
GeriGündem Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 00:43 | Son Güncelleme:

Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 4 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle