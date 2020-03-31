MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 sığınmacı kurtarıldı
GeriGündem Muğla'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 sığınmacı kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

Muğla'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 sığınmacı kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğla'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 sığınmacı kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Datça açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve gemileri terk etmek için kullanılan can salında kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin, Suriye ve İran uyruklu 18 sığınmacıyı kurtardı.

Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle