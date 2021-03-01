Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'den Muğla'ya sahte içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kente gelen şüpheli araç, Sarıyer Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, sahte 90 litre rakı, 12 litre viski, 10 litre votka, 5 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı.