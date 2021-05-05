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Cavit AKGÜN- Süleyman İLTER/ MUĞLA, (DHA)-
Haber Giriş: 05.05.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Muğla'da orman yangını! 2 hektar kızılçam küle döndü

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Muğla'da orman yangını! 2 hektar kızılçam küle döndü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 2 hektar kızılçam küle döndü.

Ortaca'nın Karadonlar Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 1 helikopter, 15 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 50 orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangın, 1,5 saat süren çalışma ile söndürülürken, 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı.

Muğlada orman yangını 2 hektar kızılçam küle döndü

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