Muğla'da orman yangını! 2 hektar kızılçam küle döndü

Ortaca'nın Karadonlar Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 1 helikopter, 15 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 50 orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangın, 1,5 saat süren çalışma ile söndürülürken, 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı.

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