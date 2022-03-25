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Muğla'da korkunç olay! Yanarak hayatını kaybetti

#Muğla#Menteşe #Yangın
Muğlada korkunç olay Yanarak hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Özgül Özdemir (49), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

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Yangın, Menteşe'nin Doğanköy Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında Özgül Özdemir’e ait evde çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tek katlı, müstakil evi saran alevler, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özgül Özdemir'in yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Bekar olduğu öğrenilen Özgül Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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#Muğla#Menteşe #Yangın

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