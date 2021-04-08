Muğla'da korkunç olay! Baba ve oğlu ölü bulundu

Zeytinköy Mahallesi, Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde iki kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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