Muğla'da helikopterle trafik denetiminde sürücülere ceza

Muğla Jandarma Komutanlığı tarafından denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılarak, sürücülerde algılanan yakalanma riskinin sürekli ve üst seviyede tutulması ve 'sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi' ihlallerin önlenmesi amacıyla 20 Kasım'da 14.00- 15.00 saatlerinde havadan helikopterlerle denetim yapıldı. Milas- Ören kara yolundaki denetimde, 3'ü sollama yasağına uymayan, 3'ü de duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etme suçundan olmak üzere 6 sürücüye toplam 1260 TL ceza kesildi. Trafikte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen şok denetimlerin devam edeceği bildirildi.