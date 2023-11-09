Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Milas- Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki 31 HM 081 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden, sağ şeritten gelip kavşaktan dönüş yapmak için sola geçmeye çalıştığı öne sürülen 48 DC 747 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjü aşıp, karşı yola geçti. Kazada otomobildeki Hüseyin Dursun hayatını kaybetti, Tuncay Taylan (73), Ünal Tolun (76) ve Ahmet Zeybek (69) yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolun'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsün yedek şoför Selim Açıkgöz, "Otobüste 10 yolcu vardı. Sol şeritten ilerliyorduk. Otomobil sağ şeritten gelip, otobüsün önüne geçti. Bize fren yapmaya fırsat bırakmadı. İkimiz de aynı istikametten geliyorduk" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.