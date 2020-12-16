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MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

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Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Foça Mahallesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evdeki Metin Uçkun'un (59) yangında hayatını kaybettiği belirlendi.
Uçkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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