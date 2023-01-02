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Muğla'da ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

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#Muğla#Cinayet#Polis
Muğlada ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 09:53

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Gıyaseddin G. (58), tartıştığı ev arkadaşı büfeci Erkut Kocaibrahimoğlu'nu (58) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, dün Orhaniye Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Gıyaseddin G. ile ev arkadaşı Erkut Kocaibrahimoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gıyaseddin G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürülen Kocaibrahimoğlu, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kocaibrahimoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büfe işleten Kocaibrahimoğlu'nun cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gıyasettin G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan ikilinin gece saatlerinde birlikte alkol alıp, tartıştıkları ardından Erkut Kocaibrahimoğlu'nun apartı terk edip, sabaha doğru geri döndüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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#Muğla#Cinayet#Polis

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