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AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 13:06,Son Güncelleme:/

Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

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Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
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Muğla ve Antalya'da bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde bugün akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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