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Muğla adayı Aydın Ayaydın'dan CNN Türk'te açıklamalar

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#Aydın Ayaydın#Muğla#CNN Türk
Muğla adayı Aydın Ayaydından CNN Türkte açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 20:51

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, CNN Türk'te Muğla'ya ilişkin projelerini sıraladı. Ayaydın, "Muğla'da ilçelere hizmet gitmiyor. Yolla, suyla, trafik ile ilgili birçok projemiz var. Hem saha hem anketler başarılı sonuç alacağımızı ortaya koyuyor. Bütün Muğlalılar mevcut belediyeden umudunu kesmiş." dedi.

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Cumhur İttifakı Muğla Adayı Aydın Ayaydın, CNN Türk ekranlarında projelerini anlattı.

Ayaydın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MUĞLALILAR MEVCUT BELEDİYEDEN UMUDUNU KESMİŞ"

Muğla'da ilçelere hizmet gitmiyor. Halk bizi bağrına bastı, başkanlık koltuğuna oturmamızı bekliyor. Bodrum'a 1500 kişilik AKM yapacağız. Yolla, suyla, trafik ile ilgili birçok projemiz var. Hem saha hem anketler başarılı sonuç alacağımızı ortaya koyuyor. Bütün Muğlalılar mevcut belediyeden umudunu kesmiş. Muğlalılar bugüne kadar yapılmayan hizmetlerinin, yapılmasına arzu ediyorsa pazar günü ideolojik düşünmeyecek. Ben zaten siyaset yapmaya gelmedim, herkese eşit duracağım. Bir Muğlalı olarak belediye hizmetlerini alamadığım için bir yağmur yağdığı vakit her tarafını sel götüren Muğla'yı gördüğüm için aday oldum. Ben bu sorularını çözmek için aday oldum. Bu projelerin hepsini yapacağım.

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"KIYILARIN İŞGAL EDİLMESİNE 'DUR' DİYECEĞİM"

Bir yağmur yağdığında hiçbir ilçemiz sele teslim olmayacak. Ben kesinlikle kıyıların birileri tarafından işgal edilmesine rant sağlanmasına karşıyım ve dur diyeceğim. Kıyılar halkındır, halkın olacaktır. Nerede bir hazine arazisi görürsem kıyılarda orayı halk plajı yapacağım.

 

 

 

 

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#Aydın Ayaydın#Muğla#CNN Türk

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