Muğla açıklarındaki ABD bayraklı motoryatta 11'i FETÖ'cü, 14 şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk kara sularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı, dün saat 19.30 sıralarında durdurdu. Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan 11'i FETÖ/PDY şüphelisi 14 kişiyi gözaltına aldı.

EVİNDEN ÖRGÜT LİDERİNİN MESAJI VE EVLİLİK KATALOĞU ÇIKMIŞTI

Polisteki işlemleri süren şüpheliler arasında eski emniyet müdürü H.P., eski uzman doktor M.Ş.G. ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi eski profesörü N.G.’nin de olduğu tespit edildi.

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Yakalanan eski öğretim üyesi N.G.'nin evinde, 5 yıl önce yapılan aramada, 'Muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilmişti.

TUTUKLANDIKTAN SONRA SERBEST KALMIŞ

N.G., FETÖ yapılanması içinde 'Katalog evlendirme programı' organize etmekten tutuklanmış, ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.