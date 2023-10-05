×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Muğla açıklarındaki ABD bayraklı motoryatta 11'i FETÖ'cü, 14 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#FETÖ#Yunanistan
Muğla açıklarındaki ABD bayraklı motoryatta 11i FETÖcü, 14 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 14:53

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken, polisin operasyonuyla yakalanan 11'i FETÖ/PDY şüphelisi 14 kişiden birinin, örgütün üniversite katalog evlilik imamı Prof. Dr. N.G. olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk kara sularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı, dün saat 19.30 sıralarında durdurdu. Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan 11'i FETÖ/PDY şüphelisi 14 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla açıklarındaki ABD bayraklı motoryatta 11i FETÖcü, 14 şüpheli yakalandı

EVİNDEN ÖRGÜT LİDERİNİN MESAJI VE EVLİLİK KATALOĞU ÇIKMIŞTI

Polisteki işlemleri süren şüpheliler arasında eski emniyet müdürü H.P., eski uzman doktor M.Ş.G. ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi eski profesörü N.G.’nin de olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Muğla açıklarındaki ABD bayraklı motoryatta 11i FETÖcü, 14 şüpheli yakalandı

Yakalanan eski öğretim üyesi N.G.'nin evinde, 5 yıl önce yapılan aramada, 'Muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilmişti.

Muğla açıklarındaki ABD bayraklı motoryatta 11i FETÖcü, 14 şüpheli yakalandı

TUTUKLANDIKTAN SONRA SERBEST KALMIŞ

N.G., FETÖ yapılanması içinde 'Katalog evlendirme programı' organize etmekten tutuklanmış, ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

Muğla açıklarındaki ABD bayraklı motoryatta 11i FETÖcü, 14 şüpheli yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#FETÖ#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!