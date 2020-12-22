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MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Muğla açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı

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Muğla açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 4 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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