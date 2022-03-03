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Müflis nedir, ne demek?

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Müflis nedir, ne demek

Müflis, kelime anlamı ile merak edilen ifadeler arasında yer alıyor. Çok eski dönemlerden bu yana kullanılan Müflis kelimesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) tarafından da açıklığa kavuşturulmuştur. Peki, Müflis nedir, ne demek? İşte, o detaylar

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Peygamber Efendimiz bir gün, ashâbına “Müflis kimdir biliyor musunuz?” diye sordu. Orada bulunanlar, “Malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş kimsedir Yâ Resûlallah” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurdu: “Aksine gerçek müflis şu kimsedir: Kıyamet günü kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekâtla gelir. Ancak dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını dövmüştür. İhlâl ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.”

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