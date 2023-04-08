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Müebbet istendi indirim aldı

Güncelleme Tarihi:

#Müebbet#Erzurum#İndirim
Müebbet istendi indirim aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Erzurum’da 6 Aralık 2020’de ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, 3 kadını tabanca ile vurulmuş halde buldu.

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Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan’ın (17) öldüğü, Burçin Arslan’ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan baba Raci Arslan’ı (44) sokakta sıkıştırdı. Silahla intihara kalkışan Arslan, vurularak yaralı yakalandı. Raci Arslan gözaltına alınıp tutuklandı. Raci Arslan hakkında Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Arslan hakkında eski eşini öldürmekten müebbet, kızları Burçin ve Cansu Arslan’ı öldürmekten ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Son duruşmada pişman olduğunu belirten Raci Arslan, “Eşimden ayrılmıştım ama evlilik birliğimiz devam ediyordu. Kahvaltı sırasında evdeki kirliliği sorduğumda, eşim ve kızlarım tarafından tehdit edildim. Ellerinde bıçak ile saldırmaya başladılar. Evde silah vardı. Eşim silaha doğru koştu ama o almadan ben aldım. Kızlar odalarına kaçmışlardı ve ben de silahla vurdum. Kızlar, anneleri ile beni 2 kere zehirlemeye çalıştılar” dedi. Çiftin üç oğlu ise mahkemedeki ifadelerinde babalarından şikâyetçi olmadı.

66 YIL YATACAK

‘Tahrik indirimi’ uygulayan mahkeme, Raci Arslan’ı alt soyu olan kızlarını öldürmekten 48, eski eşini öldürmekten ise 18 yıl hapse mahkum etti. Toplamda 66 yıl hapis cezası alan Arslan’ın mahkeme kararı, Yargıtay’a gönderildi. 

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#Müebbet#Erzurum#İndirim

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