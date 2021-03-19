Müdürü yakan 'Nokia' davasında 15 yıl sonra karar

ŞİMDİLERDE, ‘antika eşya’ muamelesi gören Nokia 8800 Sirocco model bir cep telefonunun, “rüşvetin tek delili” olarak yer aldığı dava dosyası Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava dosyasında üç isim sanık, 4 isim de tanık olarak yer aldı. Dönemin Kapıkule Gümrük Başmüdürü İbrahim Halil Ekinci (69) ile gümrüklü sahada free shop mağazası işleten Murad Eraslan (55) ile Oktay Üvez (51) arasında Kasım 2005’te geçen tüm telefon görüşmeleri teknik takibe girdi. Üç isim, anılan takipten habersiz rutin görüşmelerini sürdürdü.

MÜDÜR İSTİYOR

Görüşmelerin birinde, bir cep telefonunun satın alınması konusu gündeme geldi. Eraslan, telefonla görüştüğü Üvez’e, Başmüdür Ekinci’nin bir cep telefonu istediğini söyledi. Üvez, başlangıçta gönülsüz yaklaşsa da, o dönem Türkiye’de yeni yeni kullanılmaya başlanan Nokia 8800 model bir telefonu almaya karar verdi. Üvez, Doğubank’ta satın aldığı telefon için 960 dolar ödedi. Alındığı dönemin kuruna göre, telefon için ödenen para 1.400 TL seviyesindeydi. Üvez telefonu Edirne’ye, Eraslan’a gönderdi. Eraslan’ın Ekinci’yi verdiği telefonun son adresi Dilara Ş. oldu.



Davaya konu telefon 960 dolara alındı.





EVİNDE BULUNDU

Anılan dönem Dilara Ş., Eraslan’ın gümrüklü sahadaki free shopta çalışıyor ve Başmüdür Ekinci ile de gönül ilişkisi vardı. Dilara Ş. yeni telefonunu kullanmaya başladıktan 15-20 gün sonra Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, savcılık talimatı ile operasyonun düğmesine bastı. Dönemin İl Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yürüttüğü operasyon sonrası Ekinci tutuklandı. Üç ismin yargılanmasına yol açacak cep telefonu da Dilara Ş.’nin evinde bulundu. Dilara Ş., verdiği ilk ifadede “Nokia 8800 model telefonu bana erkek arkadaşım İbrahim Halil Ekinci hediye etti” dedi.

KOLAYLIK SAĞLADI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı üç isim hakkında “rüşvet almak ve vermek” suçundan iddianame düzenledi. Savcılık, Ekinci’nin, Eraslan ve Üvez’e free shop yerinin yeniden kiralanması için çaba gösterdiğini ikilinin de buna karşılık bir cep telefonunu rüşvet olarak verdiğini iddia etti. Ekinci’nin 3 ay tutuklu kaldığı dosyada yargılamayı Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi yaptı. Mahkeme ilk kararını 2007 yılında verdi. Mahkeme, üç isme de rüşvet almak ve rüşvet vermek suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Ancak bu karar Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nce bozuldu. Bozma kararı sonrası dosya yeniden yerel mahkemeye geldi.

15 YIL SONRA BERAAT

Edirne’de bulunan mahkeme ile Ankara’da bulunan Yargıtay arasında gidip gelen dosya tam 3 kez gidip geldi. En son 15 Ekim 2019’da bozma kararı verin Yargıtay 5. Ceza Dairesi bir kez daha dosyayı gönderdi. 15 yıl süren yargılama sonrası mahkeme önceki gün kararını verdi. Mahkeme sanıklar Eraslan ve Üvez için, rüşvet verdiklerine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle, beraat; 2 yıl önce vefat eden Ekinci için ise düşürme kararı verdi. Mahkeme ayrıca, beraat kararı alan iki sanığın yaptıkları 8.200'er liralık avukatlık masrafının da hazineden ödenmesine karar verdi.

MAKUL SÜREDE YARGILAMA OLMADI

Sanıklardan Murad Eraslan’ın avukatı Demirkan Çağlayan “Hem müvekkil hem merhum gümrük müdürü, söz konusu telefonun parasının elden ödendiğini söylemelerine rağmen mahkeme bir türlü ikna olmadı. Yargılama yıllar sürdü. Bu süreçte müdür de büyük zarar gördü. Daha da kötüsü beraat kararını görmeden vefat etti. Bu durum, makul sürede yargılanma ilkesinin de açıkça ihlal edildiğini ortaya koyuyor” dedi.





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