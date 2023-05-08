Müdüre ‘tedbir almadın’ davası

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Bu koşu esnasında okul bahçe zemininin sert ve eğimli olması sebebi ile Cankan takılarak düştü ve sağ ayağı 2 yerden kırıldı. Durmuş ailesi, avukatı Atilla Dekeli aracılığıyla okul yönetimi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık bilirkişiden rapor aldırdı. Raporda, “Yetkilisi ve sorumlusu olduğu okulda gerekli koruyucu tedbirleri almayan okul müdürü A.N.Y. olayın meydana gelmesinden tali kusurlu bulunmuştur” denildi. Aynı raporda, “Isınma hareketleri ve hafif tempoda koşu yaptığı zemindeki hafif eğimi ve yükseltileri kontrol etmeden dikkatsiz hareket eden Cankan Durmuş asli kusurludur” ifadelerine yer verildi. Savcılık, okul müdürü A.N.Y. hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın iddianamesinde, “şüphelinin istemediği neticeyi öngörebileceği anlaşılmıştır” denildi. Davanın ilk duruşması 9 Mayıs tarihinde görülecek.