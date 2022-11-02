‘Mucizevi adımlar’ bağış için koşacak

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TÜRK Kanser Derneği (TKD) 58 yıl önce kurulan ve kanser hastalarına psikolojik danışmanlıktan ücretsiz konaklamaya kadar tedavi desteği veren bir dernek. Bağışlarla ayakta duran TKD, bu yıl 6 Kasım’da 44’üncüsü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu’nda Adım Adım platformu ile birlikte koşarak bağış toplayacak. 150 kişinin TKD gönüllüsü olarak katılacağı koşuda 250 bin lira bağış toplanabilirse, tedavi için İstanbul’a gelen kanser hastalarının konakladığı Mucizevi Yaşam Merkezi’ne 2 oda daha katılacak ve hastalar tedavileri süresince ücretsiz olarak burada kalabilecek.

KANSER HASTALARI KONAKLAYACAK

TKD Derneği Kaynak Geliştirme Sorumlusu Önay Demirkaya hedeflerini şöyle anlattı: “Tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen ve kalacak yeri olmayan kanser hastalarımızın ücretsiz olarak konaklaması için yaptığımız Mucizevi Yaşam Merkezi var. Biz buraya 2 yeni oda daha kazandırmak amacıyla yola çıktık. Burada 50 kanser hastasının 1 yıllık konaklama, bakım ve yaşam hizmetini karşılamak için İstanbul Maratonu’nda koşacağız. Hedefimiz 250 bin lira bağış toplamak. Şu anda 150 gönüllümüz var. Adım Adım ile ilk koşumuzu 2021 yılında gerçekleştirdik, bu yıl da İstanbul Maratonu’nda koşacağız. Destek vermek isteyenler bağış yaparsa çok seviniriz. Bu sene koşucu kayıtlarımız doldu ancak önümüzdeki yıl ve sonrasında herkes bizim için koşarak bağış toplayabilir.”

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TKD NELER YAPIYOR

ÖNAY Demirkaya, derneğin faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Tarama, tedavide destek, takip, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı veriyoruz. Bize bir telefon ile ulaşan herkesi, yaşadıkları bölgedeki en yakın anlaşmalı hastanelere yönlendirerek ücretsiz taramalarını yaptırıyoruz. Ayrıca teşhis koyulan ve ikinci bir doktor görüşü almak isteyen hastalara da destek oluyoruz.”