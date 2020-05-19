Mücerret Ne Demek? Mücerret Nedir? Mücerret Tdk Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman mücerret kelimesi, ‘soyut’ anlamı taşımaktadır. Aynı zamanda farklı anlamları üzerinden de ele alındığını söylemek mümkün.

Mücerret Ne Demek?

Mücerret kelimesi halk arasında çok kullanılmasa bile değişik anlamları üzerinde pek çok yerde ele alınmaktadır.

- Soyut,

- Evlenmemiş, bekar,

- Yalın durum,

Bu gibi değişik anlamları üzerinden cümle içerisinde veya tek başına değerlendirmek mümkün.

‘’Bir nevi mücerret şiir demek olan tekerlemeleri dinlemek ister.’’ A. H. Çelebi

Mücerret Nedir?

TDK üzerinden ele alındığı zaman mücerret kelimesinin, ‘soyut’ sözcüğü ile beraber bizi karşılıyor. Ancak aynı zamanda evlenmemiş yani bekar kişiler için de kullanılan bir sözcük olarak değerlendirilmektedir.

‘’Yavrum, gençsin, dilbersin, mücerretsin.’’ S. M. Alus

Bu şekilde birden fazla anlamı ile beraber mücerret kelimesini farklı zamanlarda değerlendirmek mümkün. Özellikle eski zamanlardan gelmiş önemli edebi eserlerde ve yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Gündelik yaşam içerisinde çok fazla ele alınmasa bile, soyut anlamı ile beraber ayrıca evlenmiş ve bekar sözcükleri üzerinden değerlendirmek mümkün.

İsim anlamı üzerinden de ayrıca yalın durum yani sade şeklinde anlaşılabilmektedir. Cümle içerisinde farklı yerlerde karşı karşıya geldiği zaman, mücerret kelimesinin anlamı üzerinden anlatılmak isteneni daha iyi idrak edebilirsiniz.