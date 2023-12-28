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Muavini otobüsle ezerek katletti

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#Şehirlerarası Yolcu Otobüsü#Ergani Otogarı#Diyarbakır
Muavini otobüsle ezerek katletti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 07:00

Şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü S.İ., mola verdikleri otogarda muavin Abbas İşler ile tartıştı. S.İ., İşler’i otobüsüyle ezerek öldürdü.

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DİYARBAKIR’ın Ergani Otogarı’nda dün sabah saatlerinde mola veren 34 SD 3321 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.İ. (40), aynı firmada muavin olarak çalışan Abbas İşler (42) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin yatıştırmasıyla kavga sona ererken İşler, Ergani’deki akrabalarını otogara çağırdı. Bunun üzerine S.İ. içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi.

Muavini otobüsle ezerek katletti

YOLCULARLA KAÇMAYA KALKIŞTI

Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Şoför S.İ. hareket etmeye devam ederken, İşler otobüsün altında kaldı. S.İ., İşler’in üzerinden otobüsle geçerek yoluna devam etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İşler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüsün içindeki yolcularla kaçmaya çalışan S.İ. de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

 

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#Şehirlerarası Yolcu Otobüsü#Ergani Otogarı#Diyarbakır

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