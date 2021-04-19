Son dakika: MSB'den Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıklarının, 'güven artırıcı önlemler'e ilişkin 4'üncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, 'güven artırıcı önlemler'e ilişkin 4'üncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Yunanistan Millî Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2021

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