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DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

MSB’den Türkiye- Azerbaycan tatbikatı paylaşımı

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MSB’den Türkiye- Azerbaycan tatbikatı paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı’na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB’den yapılan açıklamada, “Tek Millet İki Devlet” mesajı verildi.

 

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı’na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı.

MSB’den Türkiye- Azerbaycan tatbikatı paylaşımı

MSB’den yapılan paylaşımda, “Azerbaycan’da devam eden TürkAz Kartalı Tatbikatı’nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor” denildi ve “Tek Millet İki Devlet” mesajı paylaşıldı.

 

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