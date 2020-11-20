MSB’den son dakika açıklaması! Askerlik sevk tarihleri ertelendi…

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir' denildi.

