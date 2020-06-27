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GeriGündem MSB'den son dakika açıklaması! 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 27.06.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! 9 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması! 9 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.

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