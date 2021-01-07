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MSB'den son dakika açıklaması: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.
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