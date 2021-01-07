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Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.

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