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Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.

MSB, ''Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.

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