MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.
MSB, ''Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfDoX2DgAh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020
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