MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarına devam eden Kahraman Komandolarımız, teröristlerin inlerine giriyor. Bölgede ele geçirilen çift girişli bir mağara Komandolarımız tarafından tahrip edildi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik icra edilen operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor. Kahraman Komandolarımız da teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri sürdürüyor. Bölgede yapılan bir arama-tarama sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi. Mağara, Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirildi.
Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarına devam eden Kahraman Komandolarımız, teröristlerin inlerine giriyor. Bölgede ele geçirilen çift girişli bir mağara Komandolarımız tarafından tahrip edildi.https://t.co/YYWCL63oN1#MSB #TSK pic.twitter.com/e6zpOlQqc8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021
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