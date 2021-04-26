MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu açıklaması
GeriGündem MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26.04.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarına devam eden Kahraman Komandolarımız, teröristlerin inlerine giriyor. Bölgede ele geçirilen çift girişli bir mağara Komandolarımız tarafından tahrip edildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik icra edilen operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor. Kahraman Komandolarımız da teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri sürdürüyor. Bölgede yapılan bir arama-tarama sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi. Mağara, Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi