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Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

MSB'den karla kaplı üs bölgesinde 'bayrak değişimi' paylaşımı

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MSB'den karla kaplı üs bölgesinde 'bayrak değişimi' paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de karla kaplı üs bölgesinde Mehmetçik'in bayrak değişiminin videosunu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Hakkari Çukurca'da bulunan karla kaplı Stine Üs Bölgesinde askerlerin bayrak değişimi sırasında çekilen videosu paylaşıldı. "Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in Türk bayrağını öpüp, göndere çekmesi yer aldı.

MSBden karla kaplı üs bölgesinde bayrak değişimi paylaşımı

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