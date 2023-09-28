MSB'den Karabağ mesajı: Süreç yakından izleniyor, ateşkes ihlali yok

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftadaki bakanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Aktürk, "Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil terörle mücadele harekatı bölgesinde 1 Ocak’tan itibaren 80’i son bir haftada olmak üzere 1351 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694’e ulaşmıştır" dedi.



Aktürk, Hava Kuvvetleri unsurları ile 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'daki 82 hedefin vurulduğunu belirtti. Aktürk, harekatlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerlerin imha edildiğini, 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Aktürk, yılbaşından itibaren terör örgütü tarafından harekat bölgelerine 342 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini, bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65’i son bir haftada olmak üzere 991 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Aktürk, "Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu operasyonların yanı sıra bakanlığımız; FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.



'SINIRDA 621 KİŞİ YAKALANDI'



Aktürk, hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 kişinin yakalandığını belirterek, "Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 27’si terör örgütü üyesidir. 4 bin 35 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 63’e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 360’ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 524 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 162 bin 415 olmuştur" dedi.

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