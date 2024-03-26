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MSB'den İsrail ile iş birliği iddialarına yalanlama

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#Milli Savunma Bakanlığı#İsrail#İşbirliği
MSBden İsrail ile iş birliği iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 19:22

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı, İsrail ile; askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi alanlarında iş birliği yapıldığı iddialarını yalanladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir. 

Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. 

Bu çerçevede Millî Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi iş birliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#İsrail#İşbirliği

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