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MSB'den Erzurum'daki olaylarla ilgili açıklama: Uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi

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#Erzurum#Ekrem İmamoğlu#Milli Savunma Bakanlığı
MSBden Erzurumdaki olaylarla ilgili açıklama: Uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 11:39

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde çıkan olaylar sonrası soruşturma başlatılmıştı. Olaylara karıştığı iddia edilen uzman çavuşla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada "İdari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklama şu şekilde:

7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır.

Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir.

P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Erzurum#Ekrem İmamoğlu#Milli Savunma Bakanlığı

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