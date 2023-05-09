MSB'den Erzurum'daki olaylarla ilgili açıklama: Uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklama şu şekilde:
7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır.
Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir.
P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.