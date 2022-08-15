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MSB’den anlamlı paylaşım

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#Kıbrıs Barış Harekâtı#MSB#Ayşe Tatile Çıksın
MSB’den anlamlı paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, 48 yıl önce dün Kıbrıs’ta başlayan İkinci Barış Harekâtı’nın yıldönümünde ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasının olduğu bir afiş paylaştı.

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20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 14 Ağustos’ta başlayan 2’nci aşamasının 48’inci yıldönümünde Milli Savunma Bakanlığı, harekâtın ünlü parolası “Ayşe tatile çıksın” başlıklı afiş yayınladı.

CÜNEYT ARKIN’IN ÖNCE VATAN FİLMİ

Savunma Bakanlığı mesajında, 1974’te radyolardan aralıksız çalan Yasemin Kumral’ın seslendirdiği, ünlü ‘Girne’den yol bağladık Anadolu’ya’ şarkısının, sözlerine yer verdi. Şarkı ve sözleri, Cüneyt Arkın’ın başrol oynadığı 1975’te çekilen ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nı konu alan ‘Önce Vatan’ filminde de geniş yer almıştı. Bakanlık mesajında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 48 yıl önce bugün ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla İkinci Barış Harekâtı’nı başlattı. Bu harekât ile Kıbrıs Türkü’ne yönelik barbarca zulüm ve işkenceler yapan teröristler Mehmetçiğin karşısında kaçacak delik aradı! Harekâtın yıl dönümünde şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve tüm soydaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi.

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MSB’den akşam yapılan açıklamada da Kıbrıs Barış Harekatı’na vurgu yapılarak, “Kıbrıs Barış Harekâtı’na işgal diyenler; tarihi gerçekleri yok sayanlar, 1958-1974 tarihleri arasında yapılan katliamları dünyanın görmesini engellemeye çalışanlardır. Kıbrıs’ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğu artık görülmelidir. Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

 

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#Kıbrıs Barış Harekâtı#MSB#Ayşe Tatile Çıksın

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