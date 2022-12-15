MSB'den acı haber... Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu. Yavuz'un şehadet haberi, şehidin Mudanya'daki ailesine verildi.

Şehit için 16 Aralık Cuma günü (yarın) öğle namazını müteakip Mudanya Güzelyalı Duran Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği, şehidin naaşının Mudanya Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Bakan Hulusi Akar da şehit Yavuz için taziye mesajı paylaşarak, "Kahraman silah arkadaşımız 15 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.