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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 20:27 | Son Güncelleme:

MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

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MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi. Paylaşımda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüntülerine yer verildi.

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