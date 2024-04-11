MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 9 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.



Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü… pic.twitter.com/5fUNbPzssx