MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 9 kişi yakalandı

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü… pic.twitter.com/5fUNbPzssx