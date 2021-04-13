MSB: Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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