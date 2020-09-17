AA
Son Güncelleme:
MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.
Bakanlıktan, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle