MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi"
GeriGündem MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi"
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlıktan, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle