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DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti

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MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz Fırkateyni'nin suüstü ve hava savunma atışları eğitimini Doğu Akdeniz'de başarıyla icra ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir" denildi.

 

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