MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!



Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.



Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!… pic.twitter.com/YPLpUd0fum