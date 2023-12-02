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MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Operasyon
MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 10:45

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#PKK/YPG#Operasyon

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